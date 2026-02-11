È da capire se la situazione per il rinnovo di Pulisic è nata dal giocatore o dal club

È da capire se la situazione per il rinnovo di Pulisic è nata dal giocatore o dal clubMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:22Calciomercato Milan
di Andrea La Manna

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Marco Guidi, firma della Gazzetta dello Sport, che ha parlato così della situazione rinnovo di Christian Pulisic:

"C'è una situazione di stallo che va avanti da tanto. Maignan paradossalmente, la trattativa che poi era saltata più o meno in questo periodo dello scorso anno, non andava avanti da un anno. Io di Pulisic lo dico da veramente più di un anno. È una situazione che va affrontata. C'è da dire una cosa, Pulisic fino a pochissimo tempo fa, se andavamo a prendere il rendimento, io agente del giocatore chiederei lo stesso di Leao e Maignan, mentre la piccola base d'accordo era qualcosa in meno. Quindi da capire se la situazione stand by è nata dal giocatore o dal club. Una base buona d'accordo c'era, si parlava di 5 milioni, al giocatore andava bene, però poi se non c'è la firma conta zero. Pulisic ha anche un altro ruolo rispetto a Maignan quindi c'è anche da capire se c'è qualcuno che odora all'improvviso questa situazione un po' di stallo e prova ad approfittarne"