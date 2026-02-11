È da capire se la situazione per il rinnovo di Pulisic è nata dal giocatore o dal club

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Marco Guidi, firma della Gazzetta dello Sport, che ha parlato così della situazione rinnovo di Christian Pulisic:

"C'è una situazione di stallo che va avanti da tanto. Maignan paradossalmente, la trattativa che poi era saltata più o meno in questo periodo dello scorso anno, non andava avanti da un anno. Io di Pulisic lo dico da veramente più di un anno. È una situazione che va affrontata. C'è da dire una cosa, Pulisic fino a pochissimo tempo fa, se andavamo a prendere il rendimento, io agente del giocatore chiederei lo stesso di Leao e Maignan, mentre la piccola base d'accordo era qualcosa in meno. Quindi da capire se la situazione stand by è nata dal giocatore o dal club. Una base buona d'accordo c'era, si parlava di 5 milioni, al giocatore andava bene, però poi se non c'è la firma conta zero. Pulisic ha anche un altro ruolo rispetto a Maignan quindi c'è anche da capire se c'è qualcuno che odora all'improvviso questa situazione un po' di stallo e prova ad approfittarne"