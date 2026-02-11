Non solo Milan e Barcellona: anche il Bayern Monaco è sulle tracce di Vlahovic

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto un po' il punto sul Milan e le operazioni di calciomercato legate al club rossonero.

Su Vlahovic

"Quello che posso dirvi è che Vlahovic non ha firmato con nessuno. Ha tante possibilità, con il rinnovo con la Juventus che resta un discorso in totale stand-by. Vedremo poi, nel calcio possono bastare poche partite per cambiere le storie, ma ad oggi il discorso Juventus-Vlahovic è in totale stand-by. Chi ha cercato Vlahovic? Barcellona, ma dipende da Lewandowski, e Bayern Monaco, alla ricerca di un vice Harry Kane, perché Nicolas Jackson a fine stagione andrà via, ma oggi i bavaresi sono fermi a delle chiamate fatte intorno ad ottobre novembre. È un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan, perché l'attacco Milan dipenderà da tanti fattori, quindi è ancora presto per capire se Vlahovic-Milan sarà una pista che potrà riscaldarsi o meno, ma è un nome che è sempre stato gradito, ed è un'opportunità evidente di mercato non dovesse rinnovare con la Juventus".