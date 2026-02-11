Tutti documenti ratificati per il riscatto di Jimenez: le cifre dell'operazione

di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto un po' il punto sul Milan e le operazioni di calciomercato legate al club rossonero. 

Su Alex Jimenez
"Tutti documenti ratificati per Alex Jimenez. Diventa a titolo definitivo un nuovo giocatore del Bournemouth: 19 milioni di euro la cifra, con il Real Madrid che mantiene il 50% di quest'operazione, il resto andrà al Milan. Ci sono anche dei bonus superiori ai 3 milioni di euro, quindi buone notizie per le casse del Milan". 