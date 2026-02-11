Sabatini racconta: "Ho un piccolo retroscena, perché il rendimento dei giocatori dipende anche dalla fiducia degli allenatori..."

vedi letture

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Christopher Nkunku: “Voglio raccontare un piccolo retroscena. Il rendimento dei giocatori dipende anche dalla fiducia degli allenatori, dipende anche da qualche particolare di mercato più o meno raccontato, più o meno nascosto. Ecco, Nkunku era sul mercato per Ibrahimovic e Furlani, doveva andar via perché erano stati troppi i soldi spesi da Tare per Nkunku. Offerto e invogliato a destra e a sinistra, ma Allegri e Tare hanno detto di no. Soprattutto Allegri ha assecondato la volontà del giocatore di rimanere e Nkunku l’ha ripagato con una prestazione di altissimo livello. Io comunque non posso cambiare il mio punto di vista sulle ali di un risultato. Confermo che per me Nkunku non è una prima punta ed è un giocatore che può e deve dare molto di più. Però la partita contro il Bologna è stata una partita esemplare di un giocatore che evidentemente si trova a proprio agio con questo allenatore, con il sistema di gioco e con la tattica.

Stavolta non credo ci sarà qualcuno che parlerà della fortuna di Allegri o dei miracoli di Maignan, nessuno ricorderà che mancavano Leao, Pulisic e Saelemaekers. Il Milan ha vinto molto facile contro il Bologna e va detto senza pudore e timore che è stata una partita nella quale il Milan di Allegri ha dato una lezione di calcio al Bologna di Italiano”.