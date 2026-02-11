Romano: "Vlahovic è un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan"

Il futuro di Dusan Vlahovic sarà tutto da scrivere e ieri si è tornati a parlarne dopo alcune dichiarazioni, quelle dell'amico preparatore della nazionale serba e quelle del ds juventino Ottolini. In questo contesto oggi Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha cercato di riordinare un po' le idee nel suo ultimo video dedicato su YouTube. Va ricordato che l'attaccante serbo è uno dei nomi attenzionati dal Milan per l'estate, complice l'intesa del giocatore con il tecnico rossonero Max Allegri.

Le parole di Fabrizio Romano: "Ha parlato un preparatore della nazionale serba in queste ore a Tuttosport raccontando di una firma già decisa con il Barcellona. Quello che posso dirvi ad oggi su Dusan Vlahovic è che non ha firmato con nessuno. È una cosa che vi posso garantire, almeno da quello che mi risulta; queste sono le mie informazioni. Ha tante possibilità. Ottolini dice: “Non è ancora chiuso il discorso del rinnovo“. Ad oggi è un discorso che rimane in totale standby. Vedremo poi: nel calcio a volte possono bastare poche partite per cambiare delle storie“.

Continua Romano sul legame col Milan: "È un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan perché l’attacco dei rossoneri dipenderà da tanti fattori, ed è ancora presto per capire se sarà una pista che potrà riscaldarsi in estate. Ma è un nome che è sempre stato gradito, inoltre è un’opportunità evidente di mercato se non dovesse rinnovare. Quindi in orbita Milan va assolutamente mantenuto. Ma, come vi dicevo per Nkunku, sugli incastri dell’attacco Milan bisogna essere pazienti perché ancora non c’è nulla di deciso“