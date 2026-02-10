Il preparatore della Serbia: "Vlahovic andrà al Barcellona, per me. Deve rinnovare la sua carriera"
Uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato estivo sarà sicuramente Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo della Juventus che oggi è ai box da qualche mese e dovrebbe stare fermo ancora per un ulteriore mese. Il centravanti è sicuramente uno dei profili più seguiti anche dal club rossonero, fin dalla scorsa estate e soprattutto grazie all'influenza di Massimiliano Allegri che ha allenato il giocatore nei suoi anni in bianconero. A Tuttosport ha parlato Dusan Ilic, amico di Vlahovic e preparatore della nazionale serba.
Le parole di Ilici sul futuro dell'amico Dusan Vlahovic: "Andrà al Barcellona, per me. Prima della Juve, aveva parlato con l’Atletico Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare. Dusan rispetta e ama il vostro Paese: ecco perché è rimasto così a lungo. Ora deve rinnovare la sua carriera, provare ad andare avanti. Solo in questo modo tornerà a essere quel giocatore di assoluta qualità che abbiamo visto alla Fiorentina. Era top class, quei colpi li ha sempre avuti"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan