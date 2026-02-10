Il preparatore della Serbia: "Vlahovic andrà al Barcellona, per me. Deve rinnovare la sua carriera"

vedi letture

Uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato estivo sarà sicuramente Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo della Juventus che oggi è ai box da qualche mese e dovrebbe stare fermo ancora per un ulteriore mese. Il centravanti è sicuramente uno dei profili più seguiti anche dal club rossonero, fin dalla scorsa estate e soprattutto grazie all'influenza di Massimiliano Allegri che ha allenato il giocatore nei suoi anni in bianconero. A Tuttosport ha parlato Dusan Ilic, amico di Vlahovic e preparatore della nazionale serba.

Le parole di Ilici sul futuro dell'amico Dusan Vlahovic: "Andrà al Barcellona, per me. Prima della Juve, aveva parlato con l’Atletico Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare. Dusan rispetta e ama il vostro Paese: ecco perché è rimasto così a lungo. Ora deve rinnovare la sua carriera, provare ad andare avanti. Solo in questo modo tornerà a essere quel giocatore di assoluta qualità che abbiamo visto alla Fiorentina. Era top class, quei colpi li ha sempre avuti"