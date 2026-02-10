Nkunku spiega: "Condizione conta tantissimo: come se un giornalista facesse un'intervista senza preparare le domande"

Il mese di gennaio è stato il mese della svolta per Christopher Nkunku che ha visto diverse sliding doors chiudersi e altri aprirsi improvvisamente. Il francese, con forza, ha declinato le offerte arrivate per potersi giocare al massimo le sue carte in rossonero. Allo stesso tempo, l'ex Chelsea ha cominciato a segnare con regolarità e pare essersi finalmente sbloccato, con la condizione che sta salendo sensibilmente nelle ultime gare. Il francese oggi ha parlato in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: un estratto delle sue dichiarazioni.

Nkunku spiega quanto è stato importante recuperare la sua condizione e quanto ha influito sulla sua prima parte di stagione: "Tantissimo. È come se un giornalista facesse un'intervista senza preparare le domande... Per me è stato difficile perché non avevo mai saltato una preparazione e la prossima estate farò di tutto perché non accada di nuovo: se non prendi parte al precampionato, non hai a disposizione 4-5 amichevoli per trovare la forma. I gol con il Verona onestamente mi hanno reso molto felice, però il mio obiettivo era ed è essere in buona condizione".