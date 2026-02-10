Canovi: "Il Milan non ha la qualità per competere con l'Inter"

Dario Canovi, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare dei temi caldi relativi al campionato di Serie A, specialmente per quanto riguarda la lotta Scudetto e quella per la Champions League. Le sue dichiarazioni più importanti, relative anche al Milan.

Scudetto: l'Inter viaggia verso l'obiettivo...

"Per come sta giocando e per come stanno giocando le altre, direi di sì. Ha però tanti impegni, vedremo cosa farà il Milan. Anche se i rossoneri non hanno la qualità per competere con i nerazzurri".

Come ha visto Juve-Lazio?

"Contro la Lazio ho visto un bel gioco sulle fasce, ma se non segnano di testa è difficile che facciano gol. La Lazio ha sprecato alcune occasioni, poteva vincere la partita. I biancocelesti avrebbero meritato di più".