Canovi: "Il Milan non ha la qualità per competere con l'Inter"
Dario Canovi, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare dei temi caldi relativi al campionato di Serie A, specialmente per quanto riguarda la lotta Scudetto e quella per la Champions League. Le sue dichiarazioni più importanti, relative anche al Milan.
Scudetto: l'Inter viaggia verso l'obiettivo...
"Per come sta giocando e per come stanno giocando le altre, direi di sì. Ha però tanti impegni, vedremo cosa farà il Milan. Anche se i rossoneri non hanno la qualità per competere con i nerazzurri".
Come ha visto Juve-Lazio?
"Contro la Lazio ho visto un bel gioco sulle fasce, ma se non segnano di testa è difficile che facciano gol. La Lazio ha sprecato alcune occasioni, poteva vincere la partita. I biancocelesti avrebbero meritato di più".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan