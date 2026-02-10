Nkunku allegriano: "Obiettivo prime quattro: pensiamo partita dopo partita. Il Derby è speciale"

Il mese di gennaio è stato il mese della svolta per Christopher Nkunku che ha visto diverse sliding doors chiudersi e altri aprirsi improvvisamente. Il francese, con forza, ha declinato le offerte arrivate per potersi giocare al massimo le sue carte in rossonero. Allo stesso tempo, l'ex Chelsea ha cominciato a segnare con regolarità e pare essersi finalmente sbloccato, con la condizione che sta salendo sensibilmente nelle ultime gare. Il francese oggi ha parlato in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: un estratto delle sue dichiarazioni.

Nkunku parla degli obiettivi della stagione seguendo la linea 'allegriana': "Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e andare in Champions League. Adesso però pensiamo partita dopo partita e alla fine vedremo dove possiamo arrivare. Abbiamo anche il derby, un match speciale. È una risposta allegriana? Ma l'obiettivo è questo (ride, ndr). Il Como mi ha impressionato: gioca bene con la palla e la fa girare in modo intelligente".