Cuomo: "Della scoperta di Bartesaghi se ne sarebbe parlato molto più a lungo se fosse stata opera di qualche altro allenatore"

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews sui rossoneri in Nazionale: "Quando ho saputo di Bartesaghi a tavola, a Milano, con Gattuso e gli altri azzurri, ho pensato che se la sua scoperta fosse stata opera di qualche altro allenatore ne avremmo parlato a lungo e con attestati di merito infiniti. Me la ricordo la vigilia di Juventus-Milan, quando tutti avrebbero voluto Pavlovic terzino sinistro in una difesa a 4 o Rabiot esterno a tutta fascia. Tutti, tranne uno: Massimiliano Allegri, che già allora prevedeva la chiamata del ct. Oggi Bartesaghi è un giocatore serio, in fiducia, capace di giocare nel ruolo che negli ultimi anni è stato di Theo, ovvero uno dei giocatori più importanti del Milan degli ultimi anni con statistiche paragonabili a un certo Maldini. Mi auguro che gli scettici si renderanno conto, almeno stavolta, che l’allenatore ormai superato incapace di proporre qualcosa di nuovo, ha saputo dare un nome giovane al Milan e alla Nazionale, in un calcio dove si dice che nessuno ha il coraggio di farlo".

LA CENA CON GATTUSO

In vista dei play off di fine marzo, snodo cruciale per l'eventuale qualificazione ai Mondiali, Rino Gattuso sta battendo varie "tappe" per fare gruppo e stare vicino ai propri giocatori. Riporta Michael Cuomo di TeleLombardia che ieri sera a Milano si è svolta una cena "Nazionale": Bartesaghi e Miretti i volti nuovi, ci sono anche Kean e Orsolini. Per il Milan Gabbia e Ricci, Inter con Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito, Juve con Locatelli, Cambiaso e Gatti. Con Gattuso anche Buffon e Bonucci. Il CT nei giorni scorsi è già stato a Londra con gli italiani della Premier League, e nei prossimi giorni andrà anche a Roma e a Napoli per incontrare gli altri azzurri che mancano all'appello.