Paragone importantissimo per Malen: secondo Gasperini, assomiglia a Vialli

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Noi cerchiamo sempre di essere all'altezza delle rivali. Abbiamo la speranza e il desiderio di crescere nel reparto offensivo e sicuramente l'arrivo di Malen ci dà molto di più. Per raggiungere certi traguardi, devi avere un grande attacco". Così Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Cagliari. "Sono convinto che Malen segnerà ancora tanto - ha aggiunto -. Dobbiamo essere bravi a supportarlo e a servirlo bene con qualità. Ha caratteristiche difficili da contenere".

E a chi gli chiede se assomigli a Vialli, ha risposto: "Nei movimenti lo ricorda". Analizzando la gara, Gasperini ha concluso: "Abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto il primo tempo. Questa squadra reagisce sempre, è entrata in campo con carattere, voleva riscattare la sconfitta di Udine. Peccato non aver chiuso il primo tempo con un gol in più, abbiamo lasciato la gara aperta. Anche il secondo tempo mi è piaciuto, con la squadra che ha mostrato un buon livello". (ANSA).