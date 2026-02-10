Consultati 4 specialisti, Mateta non si opera. La conferma di Glasner

vedi letture

Jean-Philippe Mateta è stato davvero a un passo dal vestire la maglia del Milan: anzi, più che un passo due visite mediche che non hanno convinto lo staff rossonero sulle condizioni del ginocchio del francese che, dal mese di dicembre, lo ha limitato in campo. Secondo quanto viene riportato da Le Parisien, quotidiano francese, il giocatore ha consultato ieri un ulteriore specialista dopo averne sentiti tre nei giorni preceenti: la sintesi, in accordo con il club e i pareri dei dottori, è quello di non operarsi al ginocchio e rimanere a riposo per qualche tempo.

La conferma della notizia è arrivata direttamente dalle parole di Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, che è stato intervistato alla vigilia della sfida di Premier League contro il Burnley. Queste le parole riportate dal giornalista Fabrizio Romano sul proprio profilo X: "Jean-Philippe Mateta starà fuori per qualche settimana ma non sarà sottoposto a intervento chirurgico"