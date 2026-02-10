Nkunku: "Se provo io i lanci di esterno di Modric, mi si sposta l'anca. Può giocare fino a 46 anni"

Il mese di gennaio è stato il mese della svolta per Christopher Nkunku che ha visto diverse sliding doors chiudersi e altri aprirsi improvvisamente. Il francese, con forza, ha declinato le offerte arrivate per potersi giocare al massimo le sue carte in rossonero. Allo stesso tempo, l'ex Chelsea ha cominciato a segnare con regolarità e pare essersi finalmente sbloccato, con la condizione che sta salendo sensibilmente nelle ultime gare. Il francese oggi ha parlato in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Christopher Nkunku sul compagno in rossonero Luka Modric, ancora dominante nonostante l'età: "Luka è super: ha una qualità unica e fa dei lanci di esterno pazzeschi. Se ci provo io, mi si sposta l'anca. Incredibile abbia 40 anni, ma può giocare fino a 45-46. Cosa farò io a 40 anni? Se il mio corpo vorrà, giocherò ancora. Amo il calcio. Chi più veloce tra me e Leao? Sulle distanze lunghe forse Rafa; sulle più corte, forse io".

