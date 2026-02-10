Padovan: "Inter imprendibile, a meno che il Milan non batta il Como e poi vinca il derby"

Giancarlo Padovan, giornalista, è stato ospite di Radio Tutto Napoli.

Cosa ci ha raccontato quest’ultimo turno di campionato?

"Che l’Inter è imprendibile. A meno che il Milan non batta il Como e si presenti al derby a meno cinque, che potrebbe diventare meno due. Ma se l’Inter supera questo snodo, per me lo scudetto è fatto. Anzi, io sono convinto che l’Inter abbia già vinto il campionato. Il Napoli? Nove punti sono tanti. Può succedere di tutto nel calcio, ma recuperare così tanto è difficile. Ha vinto a Genova con forza e carattere, anche in dieci uomini, ma resta un episodio al 96’. Non mi sembra in grandissima condizione. Credo arriverà secondo o terzo".

Conte resterà sulla panchina del Napoli?

"Io credo di sì. Di meglio in giro non c’è. Ha le sue manie, non lancia molto i giovani, ma se devo affidare una squadra a qualcuno, il primo nome che faccio è Antonio Conte. Sarebbe una novità vederlo restare oltre il biennio, ma Napoli è una piazza importante, che ha vinto due scudetti in tre anni. Dovrebbe avere l’ambizione di restare per dare una dimensione europea al club e anche a sé stesso".

Il doppio errore può pesare mentalmente su Buongiorno?

"È stato fuori tanto tempo per infortunio e non è ancora tornato quello di prima. Quando un giocatore di qualità è in difficoltà va sostenuto. Il mondo Napoli gli sta vicino ed è giusto così. Non è imbrocchito, è un giocatore che attraversa un momento delicato".