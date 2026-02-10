MN - Giovedì alle 12.00 la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Pisa

Oggi alle 19:00News
di Lorenzo De Angelis

Il Milan si appresta ad affrontare il Pisa in occasione della 25esima giornata di Serie A Enlive. Fischio d'inizio in programma venerdì sera alle ore 20.45 allo Cetilar Arena, contro una formazione, quella di Oscar Hiljemark per l'appunto, alla disperata ricerca di punti salvezza. 

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, giovedì sarà la giornata della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, come di consueto alla vigilia di una partita. Il tecnico livornese prenderà la parola davanti ai giornalisti direttamente dalla sala conferenza del centro sportivo di Milanello alle ore 12. L'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e app ufficiale rossonera: come sempre potrete seguire il live testuale su MilanNews.it