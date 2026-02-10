Shevchenko e l'incontro con Maldini: "Incredibile. Persona molto disponibile, di classe, di livello"

vedi letture

Ospite del format di Amazon Prime Video "FENOMENI" in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha vinto tutto in rossonero, anche un Pallone d'Oro. Di seguito alcuni estratti delle suo intervento.

Sull'incontro con Maldini

"È stato incredibile. Io ho conosciuto Paolo durante una settimana di preparazione in Sardegna. L'incontro è stato incredibile, ero molto emozionato. Però ho visto una persona molto disponibile, di grande classe, di livello. Quando l'ho conosciuto non mi sono mai sentito in difficoltà, ho sempre sentito un calore importante, un'amicizia, un rapporto, e mi è piaciuto tanto. Poi c'erano Costacurta ed Albertini in vacanza in Sardegna, e mi hanno invitato a cena, poi una mezza giornata con loro in barca, anche se non parlavo mezza parola di italiano. Però sono stati molto carini nell'ospitarmi. Da subito hanno creato un rapporto con me".