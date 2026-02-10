Allegri ha invitato a Milanello Kean, uno dei ragazzi della strage di Crans-Montana

Sui propri canali social Ivan Zazzaroni ha condiviso un post per celebrare il 17esimo compleanno di Kean Talingdan, uno dei ragazzi di Crans Montana, attualmente ricoverato al Niguarda e grande tifoso del Milan. Oltre alla foto, già ricca di significato, il direttore de Il Corriere dello Sport ha scritto in didascalia:

"Oggi per il 17esimo compleanno di Kean Talingdan, uno dei ragazzi di #Crans, sono andato al Niguarda per portargli la maglia di Luka Modric firmata da tutta la squadra e per farlo parlare al telefono con Allegri che l'ha invitato a Milanello.

Kean ha festeggiato camminando per qualche metro per la prima volta: sta meglio, respira autonomamente ed era emozionatissimo. "Non ci credo" ha ripetuto più volte. "Ce la farò, non voglio deludere nessuno". Anche nella sofferenza pensa agli altri.

Ha fatto bene anche a me; i suoi genitori (il papà, nella foto), la mamma, la sorella di 7 anni e la zia erano - posso dirlo - felici. Nella stessa stanza sono ricoverati altri due ragazzi feriti nell'incendio del Constellation.

Fantastici i medici.

Ringrazio Nicola Pozzi del Milan per l'aiuto".