Caos arbitri, Trevisani: "Ci si sta affidando ad un protocollo che non premia il gioco del calcio"

di Niccolò Crespi

Riccardo Trevisani, giornalista e opinionista sportivo è intervenuto così a Cronache di Spogliatoio, analizzando la difficile gestione arbitrale accaduta nelle ultime settimane in Serie A:

"C'è un problema grosso ragazzi. Stiamo giocando con un regolamento che non è fatto per il calcio, quindi stiamo andando contromano. Qualcuno, gli allenatori, i dirigenti, l'AIA stessa dovrebbero prendere in mano la situazone per tornare nella giusta direzione. Così non va bene mai, ma non il rigore di Vergara, o altri episodi simili, non va bene la valutazione da parte di chi decide. Bisogna fare pace col pallone, i rigori vanno dati quando c'è davvero il contatto, non quando c'è uno sfioro o altri interventi lievi".