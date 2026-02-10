MN - Renquin ammette: "Jashari ottimo giocatore, ma al Milan ha una concorrenza bestiale"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato la leggenda belga Michel Renquin in esclusiva tramite il giornalista Alessandro Schiave. Al finalista di Euro 1980 in Italia gli abbiamo chiesto un parere su Saelemaekers e Jashari. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Jashari invece non sta mantenendo le attese..

"Lui è un ottimo giocatore. Ma al Milan c'è un concorrenza bestiale... e poi la posizione che ricopre lui è... 'speciale'. Ha la concorrenza di 2-3 giocatori... ma è un bravissimo calciatore."