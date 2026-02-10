MN - Russo: "Maignan vale 8-9 punti, Modric è Modric, Leao per me resta determinante"

Il giornalista di DAZN Marco Russo è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sui singoli.

"Rabiot più di tutti alza il livello della squadra. Lo fa dal punto di vista geografico in campo, nel modo in cui va a prendersi gli spazi, attaccandoli come pochissimi in Italia. Secondo me top 3 centrocampisti del campionato, perché McTominay determina di più dal punto di vista numerico. Alza il livello Rabiot dal punto di vista fisico e tecnico, anche perché il suo lavoro è determinante. Poi la sua leadership: la mentalità vincente di Rabiot al Milan l'hanno in pochi. Lui è la proiezione di Allegri da questo punto di vista. Quella voglia di vincere arriva e la trasmette anche ai più giovani. Per me lui è l'imprescindibile del Milan. Poi è ovvio dire Maignan perché ti vale 8-9 punti da qui alla fine della stagione. È ovvio dire Modric perché è Modric, Leao, perché per me resta determinante. Però se devo indicarne uno è Rabiot, perché è l'unico che alza il livello della squadra sotto ogni punto di vista".

UN MESE AL DERBY

Tra un mese altro che il relax dell'ultimo weekend: si giocherà (probabilmente di sabato) il derby decisivo per lo Scudetto. Ma prima - come disse l'arbitro Collu dopo la revisione VAR in Milan-Lazio - ci sono altre partite determinanti da affrontare affinché quel derby pesi sul serio. Tra una settimana il Milan sarà ospite del Pisa, venerdì 13 febbraio alle 20.45. Nelle quattro gare che precederanno la sfida ai nerazzurri di Chivu, il Diavolo incontra tre squadre contro cui non ha vinto nel girone di andata. La prima sarà proprio il Pisa (andata 2-2 a San Siro), con i toscani che in panchina avranno il nuovo tecnico Hiljemark alla seconda partita (dopo quella di esordio di questa sera). La seconda gara, mercoledì 18 febbraio alle ore 20.45, sarà contro l'unica squadra che il Milan ha battuto, il Como (andata 1-3 al Sinigaglia): ci ricordiamo tutti l'andamento di quella gara, però, e ci ricordiamo le polemiche dei giorni successivi. Nella terza partita il Diavolo ospita il Parma (andata 2-2 al Tardini) domenica 22 alle 18; infine il 1° marzo i rossoneri saranno ospitati dalla Cremonese (andata 1-2 a San Siro), l'unica squadra capace di battere il Milan in questo campionato. Le prossime quattro gare non porteranno solamente al Derby ma traghetteranno la stagione nel mese di marzo, sin dall'inizio indicato da Allegri come momento in cui fare il punto della situazione sulla classifica.