Shevchenko: "I tifosi del Milan vogliono il successo. Puoi essere anche un grande giocatore, però se non vinci non significa niente"
Ospite del format di Amazon Prime Video "FENOMENI" in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha vinto tutto in rossonero, anche un Pallone d'Oro. Di seguito alcuni estratti delle suo intervento.
Cosa ha significato per te quella vittoria?
"Ha cambiato tutto. Entrare nella storia del Milan vincendo la Champions. I tifosi del Milan vogliono il successo, sanno cosa significa vincere. Le aspettative sono alte. Tu puoi essere un grande giocatore, però se non vinci non significa niente".
Hai fatto qualcosa per festeggiare?
"Entrati negli spogliatoi mi sentivo vuoto, ero stanco, avevo dato tutto in campo. Però dopo...siamo tornati tornati in albergo, abbiamo festeggiato, c'era la mia famiglia, il mio papà, la mia mamma".
