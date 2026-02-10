Pasotto fa notare: "Il calendario dell'Inter è un po' più complesso rispetto a quello del Milan ma, a grandi linee, è concettualmente simile"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui percorsi in campionato di Milan e Inter: "Il calendario dell'Inter è un po' più complesso rispetto a quello rossonero ma, a grandi linee, è concettualmente simile: anche per il Diavolo un incrocio ostico e altri tre sulla carta abbordabili. Il primo appuntamento è quello di venerdì 13 febbraio a Pisa, dopo di che il recupero col Como a San Siro (18 febbraio), seguito da un altro impegno casalingo con il Parma (22 febbraio) e poi dalla trasferta di Cremona (1 marzo). In casa rossonera la buona notizia è che, come confida Allegri, con dieci giorni prima della prossima partita, gli acciaccati Pulisic e Leao hanno la possibilità di sistemare i rispettivi muscoli. La notizia meno buona arriva osservando i risultati del girone di andata contro le tre piccole: tra Pisa, Parma e Cremonese il Milan aveva messo insieme la miseria di due punti (Pisa e Parma), trovando alla prima giornata con la Cremonese l'unica sconfitta in questo campionato.

Con il Como invece era arrivata una vittoria. Tirando le somme: l'obiettivo rossonero è evidentemente arrivare al derby quanto meno con l'Inter a portata di tiro (tradotto: se sarà divario, non oltre i 3 punti possibilmente). Ovvero riuscire a rosicchiare qualche punticino prezioso per presentarsi al D-day - "d" come derby, certo - con una corsa scudetto potenzialmente tutta da riaprire".