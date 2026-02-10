Raimondo precisa: "Ho letto che la nuova liquidità potrebbe essere utilizzata da Cardinale per investire nel Milan, ma le cose non stanno così"

Felice Raimondo, avvocato specializzato in diritto sportivo, si è così espresso a MilanVibes sui possibili cambiamenti nel Milan con l'addio di Elliott e l'ingresso di Comvest: “Ho una mia idea abbastanza chiara: secondo me cambierà meno di quanto i tifosi possano sperare; io ho già letto in giro che magari questa liquidità che Cardinale riuscirà a preservare, dato che pagherà gli interessi solo alla fine, potrebbe essere utilizzata secondo alcuni per investire nel Milan, ma le cose non stanno così, perché questi interessi che Redbird non pagherà anno dopo anno, saranno soldi che resteranno nelle tasche di Cardinale, quindi di Redbird, non saranno soldi che andranno nelle casse del Milan, poi Cardinale dovrà decidere se questa liquidità che lui preserverà, evitando di pagare gli interessi anno dopo anno, se investirla nel Milan o in altri affari".

UFFICIALE

È arrivata l'ufficialità del rifinanziamento da parte di RedBird, che dopo diversi anni dal suo arrivo saluta ufficialmente Elliot. Un passo importante nella storia societaria del club rossonero, che non è da escludere che potrebbe da oggi cominciare ad operare in maniera diversa rispetto a quanto fatto fino a questo momento, sia dal momento sportivo che finanziario. In attesa di capire sviluppi su questo fronte, la notizia principale è che con l'ingresso di Comvest Elliot è uffiicialmente uscito dal Milan, con Il Corriere della Sera che questa mattina ha titolato "Il Milan è sempre più di Cardinale".