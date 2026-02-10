Ramazzotti: "Il mercato del Milan, che per settimane è stato al centro di considerazioni non certo benevole, è stato riabilitato dal mese di gennaio"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "I giudizi adesso sono meno netti e soprattutto meno taglienti rispetto al passato. Le critiche? Sparite... A suon di gol, verrebbe da dire. Il mercato del Milan, che dalla scorsa estate per settimane è stato al centro di considerazioni non certo benevole, è stato riabilitato da un mese di gennaio nel quale i rossoneri arrivati nella finestra estiva o in quella invernale hanno dato un contributo fondamentale alla squadra per mantenersi al secondo posto in classifica e conquistare punti pesanti in chiave Champions League. Un dato per capire bene di cosa stiamo parlando: otto degli ultimi nove gol realizzati dal Diavolo portano la firma di calciatori che nel 2024-25 erano altrove e che sono stati portati a Milanello dal ds Tare e dall'ad Furlani. Tre reti le ha realizzate Nkunku, altrettante Rabiot, una a testa Füllkrug e De Winter. Mica male...

Esempio? Negli ultimi sei match giocati, Nkunku (ha avuto un fastidio a una caviglia che gli ha fatto saltare le sfide contro Cagliari e Genoa) ha firmato cinque reti: oltre alla doppietta all'Hellas, è andato a bersaglio contro la Fiorentina, il Como e il Bologna. Con tanti saluti ai critici e a chi voleva cederlo durante il mercato invernale. Il ds Tare è il suo grande sponsor e lo ha fortemente voluto a Milanello perché, fin dai primi anni da dirigente della Lazio (ci è rimasto 15 stagioni...), è uno che riconosce la classe. E Nkunku ne ha parecchia. Se Nkunku continua così, i quasi 40 milioni spesi per averlo, diventeranno una brillante intuizione e non una grande spesa".