Chiariello: "Inter, Milan, Roma e Juve hanno bloccato il mercato del Napoli. Chissà che poi alla fine una di loro piangerà lacrime amare a fine anno"

vedi letture

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC sulla corsa Champions: "Quando il Napoli ha salvato il bilancio della Roma comprandolo entro il 30 giugno, cosa che l’ha portato anche sotto indagine per colpa della Roma, che è finita sotto indagine in quanto società quotata in borsa. Fatto sta che i quattro dell’Ave Maria, i concorrenti cioè Inter, Milan, Roma e Juventus, hanno bloccato il mercato del Napoli, come ha raccontato Fabrizio Romano, uno dei massimi esperti, molto credibile. Il Napoli aveva bloccato Lookman e non l’ha potuto prendere per colpa delle contendenti che non hanno consentito al Napoli di rinforzarsi nel modo più opportuno, ma pagheranno dazio, perché poi la dea Eupalla è bizzosa ma anche vendicativa. E chissà che poi alla fine una di loro piangerà lacrime amare a fine anno rimanendo fuori dalla Champions con il Napoli che è dentro. Sarebbe una giustizia divina che si applicherebbe alle porcherie che si fanno nel calcio.

Detto ciò però il turno non si completa perché Milan-Como per motivi di Olimpiade non si gioca. Volevano andare a giocare in Australia, a fare 35 mila ore di volo per prendere quattro spiccioli contrabbandandola per una grande operazione di esportazione del calcio italiano: era una misera operazione economica, stupida e surreale, che è stata bloccata. Ma Milan-Como non si gioca e quindi si giocherà il 18. E quindi cosa accade? Che il Como, bello bello, tranquillo tranquillo, che già gioca una partita a settimana, si riposa e il Napoli, a pezzi, gioca martedì di nuovo senza poter respirare contro il Como il quarto di Coppa Italia. È normale che sia così? Si poteva rinviare a giovedì questa partita invece che al martedì, dando qualche giorno di riposo in più al Napoli considerando che il Como è fermo? È corretto che una squadra giochi sabato e martedì e l’altra non gioca e si riposa e affronta la partita comoda, bello, tranquillo e asciutto come diceva una vecchia pubblicità dei tempi di Carosello? Quale pannolino andrebbe messo, anzi pannolone, a qualcuno dei sapientoni della federazione della Lega? La Lega è quella che fa i calendari in questo caso".