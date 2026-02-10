Shevchenko sugli Euro-Derby del 2003: "Prima di queste partite c'era una tensione speciale. Ancelotti la gestì alla grande"

Ospite del format di Amazon Prime Video "FENOMENI" in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andry Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha vinto tutto in rossonero, anche un Pallone d'Oro. Di seguito alcuni estratti delle suo intervento.

Sui gol nel derby

"Se mi piaceva fare gol all'Inter? Era una squadra particolare, diciamo così (ride, ndr)".

Sugli euroderby del 2003

"Prima di queste partite c'era una tensione speciale. Non posso spiegartelo. Quando sono arrivato al Milan ho subito capito che il derby era una partita che andava oltre il calcio. La città la vedevi diversa. Il derby di Champions è ovviamente diverso rispetto a quello di campionato, anche già negli allenamenti respiravi un'area diversa, i giocatori erano tesi...Poi mi ricordo che la mattina al risveglio tutti erano nervosi, su tutti Inzaghi, ma anche Gattuso, Brocchi, Abbiati. Poi c'erano Maldini e Costacurta calmi, ma molto seri".

Ancelotti?

"L'ha gestita alla grande, fantastico. Si fidava molto dei calciatori. Avendo giocato sa come si vivono queste situazioni, quindi si è affidato a noi. Ci ha comunque preparati benissimo".

Cosa sarebbe cambiato se quella palla di Martins non avesse colpito il polpaccio di Abbiati?

"Noi viviamo sulle situazioni, la nostra vita si basa su questo. Quello che è successo è successo, in meglio per noi, poi il finale è un'altra storia".

Sul derby del 6-0 con in panchina Cesare Maldini

"Persona di grande classe, era fantastico vivere lo spogliatoio con lui. Cesare è sempre stato un papà per noi. A me piaceva quando lui parlava, sempre molto calmo, con una ragione speciale, durante gli allenamenti era tranquillo. Si vedeva che Paolo era agitato, voleva dimostrare di più, e quel derby lo abbiamo giocato per lui".