MN - Russo: "Champions? Il Milan resterà davanti per la questione delle meno partite, ma anche per il valore della rosa e per l'allenatore"

Il giornalista di DAZN Marco Russo è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Secondo te il quarto posto è blindato?

"No, per me no perché dentro questa stagione di Serie A il grande motivo di interesse alla lunga sarà la lotta Champions. Perché oggettivamente ci sono queste quattro squadre, in cui il Milan al momento è davanti e ci rimarrà per la solita questione delle meno partite di calendario ma anche per il valore della rosa, perché è forte, ed ovviamente per l'allenatore, vincente ed esperto. Alla fine il Milan ce la farà ma non si può considerare blindato il quarto posto, perché ogni discorso secondo me sarà risolto sul filo di lana".

UN MESE AL DERBY

Tra un mese altro che il relax dell'ultimo weekend: si giocherà (probabilmente di sabato) il derby decisivo per lo Scudetto. Ma prima - come disse l'arbitro Collu dopo la revisione VAR in Milan-Lazio - ci sono altre partite determinanti da affrontare affinché quel derby pesi sul serio. Tra una settimana il Milan sarà ospite del Pisa, venerdì 13 febbraio alle 20.45. Nelle quattro gare che precederanno la sfida ai nerazzurri di Chivu, il Diavolo incontra tre squadre contro cui non ha vinto nel girone di andata. La prima sarà proprio il Pisa (andata 2-2 a San Siro), con i toscani che in panchina avranno il nuovo tecnico Hiljemark alla seconda partita (dopo quella di esordio di questa sera). La seconda gara, mercoledì 18 febbraio alle ore 20.45, sarà contro l'unica squadra che il Milan ha battuto, il Como (andata 1-3 al Sinigaglia): ci ricordiamo tutti l'andamento di quella gara, però, e ci ricordiamo le polemiche dei giorni successivi. Nella terza partita il Diavolo ospita il Parma (andata 2-2 al Tardini) domenica 22 alle 18; infine il 1° marzo i rossoneri saranno ospitati dalla Cremonese (andata 1-2 a San Siro), l'unica squadra capace di battere il Milan in questo campionato. Le prossime quattro gare non porteranno solamente al Derby ma traghetteranno la stagione nel mese di marzo, sin dall'inizio indicato da Allegri come momento in cui fare il punto della situazione sulla classifica.