MN - Russo: "Se il Milan arrivasse al derby con questo range di punti, se la deve giocare, perché ha la possibilità di fare qualcosa di fantastico"

Il giornalista di DAZN Marco Russo è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il Milan può lottare per lo scudetto considerando anche i calendari a confronto con l'Inter verso il derby?

"Con queste condizioni di classifica, con il distacco che è copribile nel giro di una partita e mezzo, massimo due, arrivare al derby con questo range di punti il Milan se la deve giocare, perché ha la possibilità di fare qualcosa di fantastico. Difatti è la squadra che sta tenendo aperto il campionato, perché senza il Milan l'Inter avrebbe già un vantaggio che sarebbe impossibile da colmare per chiunque. Arrivare al derby a distanza colmabile allora si, mi immagino una partita non da dentro o fuori ma quasi, che il Milan può giocare con quella prospettiva lì".

UN MESE AL DERBY

Tra un mese altro che il relax dell'ultimo weekend: si giocherà (probabilmente di sabato) il derby decisivo per lo Scudetto. Ma prima - come disse l'arbitro Collu dopo la revisione VAR in Milan-Lazio - ci sono altre partite determinanti da affrontare affinché quel derby pesi sul serio. Tra una settimana il Milan sarà ospite del Pisa, venerdì 13 febbraio alle 20.45. Nelle quattro gare che precederanno la sfida ai nerazzurri di Chivu, il Diavolo incontra tre squadre contro cui non ha vinto nel girone di andata. La prima sarà proprio il Pisa (andata 2-2 a San Siro), con i toscani che in panchina avranno il nuovo tecnico Hiljemark alla seconda partita (dopo quella di esordio di questa sera). La seconda gara, mercoledì 18 febbraio alle ore 20.45, sarà contro l'unica squadra che il Milan ha battuto, il Como (andata 1-3 al Sinigaglia): ci ricordiamo tutti l'andamento di quella gara, però, e ci ricordiamo le polemiche dei giorni successivi. Nella terza partita il Diavolo ospita il Parma (andata 2-2 al Tardini) domenica 22 alle 18; infine il 1° marzo i rossoneri saranno ospitati dalla Cremonese (andata 1-2 a San Siro), l'unica squadra capace di battere il Milan in questo campionato. Le prossime quattro gare non porteranno solamente al Derby ma traghetteranno la stagione nel mese di marzo, sin dall'inizio indicato da Allegri come momento in cui fare il punto della situazione sulla classifica.