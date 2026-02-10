MN - Russo: "Eravamo tutti abbronzati, a maniche corte e faceva caldissimo quando il Milan ha perso l'ultima partita. Questa per me è la cosa più incredibile"

Il giornalista di DAZN Marco Russo è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa ti sta impressionando di più del Milan in questa stagione?

"Mi sorprende la continuità di rendimento e risultato soprattutto, perché il Milan ha perso solo una partita ed eravamo tutti abbronzati, a maniche corte e faceva caldissimo. Questo per me è la cosa più incredibile. Perché la striscia di imbattibilità di risultati è la base di quello che il Milan sta ottenendo fino a qui e credo che sia il messaggio più importante, l'indicazione di quelle che sono le ambizioni della formazione rossonera in questa stagione. Quindi per rispondere alla tua domanda il modo in cui il Milan è continuo, anche con dei pareggi contro le piccole, che subito dopo, a caldo, Allegri ha valutato come un non problema, come a tenere sempre la costanza di marcia e ritmo".

UN MESE AL DERBY

Tra un mese altro che il relax dell'ultimo weekend: si giocherà (probabilmente di sabato) il derby decisivo per lo Scudetto. Ma prima - come disse l'arbitro Collu dopo la revisione VAR in Milan-Lazio - ci sono altre partite determinanti da affrontare affinché quel derby pesi sul serio. Tra una settimana il Milan sarà ospite del Pisa, venerdì 13 febbraio alle 20.45. Nelle quattro gare che precederanno la sfida ai nerazzurri di Chivu, il Diavolo incontra tre squadre contro cui non ha vinto nel girone di andata. La prima sarà proprio il Pisa (andata 2-2 a San Siro), con i toscani che in panchina avranno il nuovo tecnico Hiljemark alla seconda partita (dopo quella di esordio di questa sera). La seconda gara, mercoledì 18 febbraio alle ore 20.45, sarà contro l'unica squadra che il Milan ha battuto, il Como (andata 1-3 al Sinigaglia): ci ricordiamo tutti l'andamento di quella gara, però, e ci ricordiamo le polemiche dei giorni successivi. Nella terza partita il Diavolo ospita il Parma (andata 2-2 al Tardini) domenica 22 alle 18; infine il 1° marzo i rossoneri saranno ospitati dalla Cremonese (andata 1-2 a San Siro), l'unica squadra capace di battere il Milan in questo campionato. Le prossime quattro gare non porteranno solamente al Derby ma traghetteranno la stagione nel mese di marzo, sin dall'inizio indicato da Allegri come momento in cui fare il punto della situazione sulla classifica.