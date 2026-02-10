Trevisani: "'Ha vinto' è un giudizio che non conta una mazza: Allegri ha allenato la Juve che era 20 punti più forte della seconda. Io vedo le partite"

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Centrocampo Podcast su Massimiliano Allegri: “Se Allegri quest’anno vince lo scudetto ci si inchina e gli si stringe la mano. Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio di come gioca. Allegri è meglio di Fonseca e Conceiçao? Hai voglia. Ma per me è peggio di Spalletti. Parecchio. Ha vinto di più? È perché ha allenato la Juventus che era 20 punti più forte della seconda. “Ha vinto” è un giudizio che non conta una mazza. Chi non sa niente apre l’almanacco e dice: “Chi ha vinto? Ah, te sei bravo”. Io vedo le partite. Conte ha costruito la Juventus, e Allegri ci ha vinto gli scudetti”.

LE CONDIZIONI DI LEAO

Non è un mistero che gli ultimi mesi siano stati molto difficili dal punto di vista fisico per Rafa Leao: prima il delicato infortunio al polpaccio che l'ha tenuto fuori a lungo ad inizio stagione, poi questi fastidi continui alla zona adduttoria che vanno gestiti per evitare che sfocino in pubalgia. Il portoghese, che ha segnato e determinato comunque, non è mai riuscito ad essere al 100% fisicamente: è evidente che abbia fastidi vari quando va in campo perché non è più quel giocatore che strappa e distrugge l'avversario in velocità.

Prima del Bologna Allegri ha auspicato che questi 9 giorni di "pausa" fino alla partita col Pisa serviranno per riavere un Leao in una condizione quantomeno buona. Alla ripresa degli allenamenti il portoghese ha ripreso ad allenarsi con la squadra e ci sono buone sensazioni sulle sue condizioni, tant'è che è lui stesso su Instagram a fornire un aggiornamento: "Va molto meglio".