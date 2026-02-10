La Premier League non è finita: il Manchester City espugna Anfield con super Donnarumma

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il Manchester City batte 2-1 il Liverpool e riaccende le proprie speranze di titolo in Premier League. Determinante il rigore trasformato da Erling Haaland nei minuti di recupero. La squadra di Pep Guardiola riduce a sei punti il proprio svantaggio dall'Arsenal in vetta alla Premier League. A sei minuti dalla fine, il City si avviava verso la sconfitta ad Anfield, prima che Bernardo Silva annullasse lo straordinario calcio di punizione di Dominik Szoboszlai, dando il via a un finale incredibile. Haaland ha portato in vantaggio il City su rigore prima che agli ospiti venisse annullato un altro gol. Szoboszlai è stato espulso nello stesso episodio dopo una revisione del VAR. (ANSA).