La Premier League non è finita: il Manchester City espugna Anfield con super Donnarumma
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il Manchester City batte 2-1 il Liverpool e riaccende le proprie speranze di titolo in Premier League. Determinante il rigore trasformato da Erling Haaland nei minuti di recupero. La squadra di Pep Guardiola riduce a sei punti il proprio svantaggio dall'Arsenal in vetta alla Premier League. A sei minuti dalla fine, il City si avviava verso la sconfitta ad Anfield, prima che Bernardo Silva annullasse lo straordinario calcio di punizione di Dominik Szoboszlai, dando il via a un finale incredibile. Haaland ha portato in vantaggio il City su rigore prima che agli ospiti venisse annullato un altro gol. Szoboszlai è stato espulso nello stesso episodio dopo una revisione del VAR. (ANSA).
Pubblicità
News
Pastore: "Non capivo il senso di prendere un giocatore di 28 anni a titolo definitivo in un reparto che mi sembra abbastanza completo"
Cremonese, Nicola: "Terracciano aveva fastidi alla caviglia e comunque è entrato dando il suo contributo"
Parte l'operazione per l'estate. Si sta giocando il riscatto. Milan, non ricascarcidi Antonio Vitiello
Le più lette
4 Nkunku: "Quando Allegri dice qualcosa, devi farla. Ho potuto giocare qualche gara di fila: questo mi ha aiutato"
08:52 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Nkunku: "Mai pensato di andar via. Milan club più grande di Italia: è nato per vincere. È anche il mio obiettivo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com