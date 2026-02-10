Ambrosini racconta come Tomba e la Compagnoni possono essere d'esempio per i giovani

Nel corso della trasmissione Stadi 5.0 proposta all'interno del palinsesto di DAZN, l'ex capitano rossonero Massimo Ambrosini, oggi opinionista e ospite della serata, ha parlato dell'esempio che i grandi atleti impegnati in questi giorni nei Giochi Olimpici possono dare, specialmente alle nuove e future generazioni, di sportivi e non solo.

Le parole di Massimo Ambrosini: "Io sono un grande fruitore dello sport. Gli eventi come i Giochi Olimpici servono anche a risvegliare l'attenzione. Lo sci alpino è sempre stato all'avanguardia. Io sono della generazione di quelli che hanno visto Tomba e la Compagnoni: c'è stato un periodo in cui tutti volevamo essere chi Tomba e chi la Compagnoni. L'emulazione del gesto sportivo è sempre stata la più grande fonte di ispirazione. Vedere i grandi atleti in queste competizioni è fonte di ispirazione anche per i giovani che hanno bisogno di esempi di questo tipo"