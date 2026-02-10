Nkunku: "Se ti chiama il Milan... La società vuole vincere ed è anche il mio obiettivo"

Il mese di gennaio è stato il mese della svolta per Christopher Nkunku che ha visto diverse sliding doors chiudersi e altri aprirsi improvvisamente. Il francese, con forza, ha declinato le offerte arrivate per potersi giocare al massimo le sue carte in rossonero. Allo stesso tempo, l'ex Chelsea ha cominciato a segnare con regolarità e pare essersi finalmente sbloccato, con la condizione che sta salendo sensibilmente nelle ultime gare. Il francese oggi ha parlato in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: un estratto delle sue dichiarazioni.

Nkunku rivela le motivazioni che lo hanno spinto, in estate, a scegliere di trasferirsi al Milan, dopo aver vinto il Mondiale con il Chelsea negli Stati Uniti: "Semplice: se ti chiama il Milan, che per me è il club più grande d'Italia, il 90% del lavoro è già fatto. In più ho capito che la società vuole vincere titoli e questo è anche il mio obiettivo: ho avuto la possibilità di alzare trofei ovunque sono stato e voglio farlo anche qui, in un club che è nato per vincere".