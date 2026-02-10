Ottolini (ds Juve): "Vlahovic? Non è un discorso totalmente chiuso"

Il futuro di Dusan Vlahovic è tutto da scrivere, sia a lungo che breve termine: da una parte il calciatore serbo è in scadenza di contratto con la Juventus e non sembra intenzionato a rinnovare con il club bianconereo; dall'altra entro circa un mese l'attaccante dovrebbe rientrare dall'infortunio muscolare che ormai lo sta tenendo fermo da diverso tempo. Di quello che sarà il suo futuro contrattuale ne ha parlato Marco Ottolini, direttore sportivo del club bianconero, ai microfoni di Sky Sport 24.

Le parole di Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, sul futuro di Dusan Vlahovic che presto sarà di nuovo a disposizione di Luciano Spalletti: “È stata una delle considerazioni che abbiamo fatto. Perché comunque Vlahović tra qualche settimana tornerà a disposizione. Non è un discorso totalmente chiuso"