Guidi: "Nelle parole di Allegri non c’è piaggeria, ma solo una massiccia dose di realismo per Rabiot"

Marco Guidi, giornalista, ha riportato su La Gazzetta dello Sport un articolo di elogio per Adrien Rabiot: "La conferma è arrivata martedì sera, nella pancia del Dall’Ara, da colui che calcisticamente lo conosce più di tutti: "Questo è il miglior Rabiot di sempre". Firmato Massimiliano Allegri. Siamo oltre il complimento, ma nelle parole di Max non c’è piaggeria per il suo pupillo di sempre, solo una massiccia dose di realismo. Anche perché, subito dopo, il tecnico del Milan ha aggiunto: "Adrien può ancora migliorare, ogni tanto mi fa arrabbiare". Il bastone dopo la carota? No, più facile pensare a una strategia per pungolare il francese pure in uno dei momenti migliori della sua carriera.

Se nella prima parte della stagione Rabiot era stato un innesto fondamentale per alzare il livello della squadra, dall’inizio del 2026 Adrien sta letteralmente trascinando i suoi in ogni aspetto del gioco. Anche con i gol, il suo tallone d’achille fino all’8 dicembre, quando si è sbloccato con una botta da fuori contro il Torino. L’ex Marsiglia, poi, ne ha segnati altri tre nel nuovo anno, tutti su azione. Da Capodanno a oggi, l’unico milanista che regge il passo è il connazionale Nkunku, che però ha calciato ben due rigori".