Il preparatore della Serbia: "Credo che Vlahovic lo rivedremo in campo a marzo"

Uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato estivo sarà sicuramente Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo della Juventus che oggi è ai box da qualche mese e dovrebbe stare fermo ancora per un ulteriore mese. Il centravanti è sicuramente uno dei profili più seguiti anche dal club rossonero, fin dalla scorsa estate e soprattutto grazie all'influenza di Massimiliano Allegri che ha allenato il giocatore nei suoi anni in bianconero. A Tuttosport ha parlato Dusan Ilic, amico di Vlahovic e preparatore della nazionale serba.

Le parole di Dusan Ilic sulle condizioni di Dusan Vlahovic e su quando potrebbe tornare in campo: "Credo che a inizio marzo lo rivedremo in campo. E pure alle vecchie abitudini: segnare e distruggere le reti avversarie. Non l’ho seguito personalmente, dunque non sono perfettamente a conoscenza dell’iter. Però non era Belgrado la città per recuperare: aveva bisogno di luoghi caldi per velocizzare il percorso. Il fattore climatico è determinante".