Il rientro di Saelemaekers non verrà forzato: obiettivo Como

Nell'ultimo impegno di campionato del Milan, la netta e bella vittoria a Bologna per 0-3 una settimana esatta fa, non c'era in campo Alexis Saelemaekers, costretto ai box dopo una ricaduta del problema muscolare accusato nei minuti finali della gara contro il Lecce. Il belga ha saltato così la prima gara della sua stagione, dal momento che fino alla partita del Dall'Ara era stato schierato sempre dal primo minuto: anche contro la Roma, recuperando dal problema patito.

La ricaduta testimonia però che per far rientrare Saelemaekers, adesso, il Milan userà i piedi di piombo: il giocatore ha dimostrato, anche a novembre, di avere ottimi tempi di recupero ma non si vuole rischiare di creare danni ulteriori. Inoltre Athekame ha destato buone impressioni contro il Bologna e dunque venerdì sera a Pisa, Allegri conta di poter fare ancora affidamento sullo svizzero. L'obiettivo di Alexis, che comunque sta migliorando, è la gara successiva: il recupero di mercoledì 18 contro il Como a San Siro.