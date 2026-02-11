esclusiva mn Marcolin: "Scudetto? Milan e Napoli in agguato dell'Inter. Del Diavolo mi ha sorpreso la praticità"

L'ex giocatore di Napoli, Lazio e Sampdoria, fra le altre, Dario Marcolin, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare di Milan, tra scudetto, Champions, Allegri e giocatori di cui questa rosa non può assolutamente fare a meno. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa ti sta impressionando di più del Milan in questa stagione?

"Rabiot, la praticità della squadra e quel modo di Allegri di trovare sempre la strada. O la trova o la costruisce durante la partita perché ci sono state delle partite dove ha sofferto, come ad esempio con la Roma, a Como, per dire, però sono poi partite che ha vinto o è andato in vantaggio. Mi sembra quasi che Allegri aspetti la difficoltà dell'avversario e in quel momento lì lo colpisce. La squadra ha una lettura della partita che mi colpisce molto. Oggi se guardo una partita e c'è il Milan dico "Vabbè, tanto Allegri te la porta a casa", capito? Questa è l'idea".

È Rabiot l'uomo di cui il Milan non può fare assolutamente a meno?

"In questo momento si. Vedo che Rabiot fa l'attaccante, il centrocampista, il difensore, l'uomo gol. Gli attribuisco almeno 4 situazioni diverse rispetto a tutti gli altri. Però Rabiot non lo definisco un tuttocampista perché è dietro a difendere ad aiutare il Milan, a centrocampo quando devi cercare di giocare la palla. È l'uomo che si butta in profondità ed è realizzativo. Queste quattro componenti lo rendono in questo momento il migliore del Milan".

Risultatismo o giochismo?

"Lo sai cosa esiste? Il milgior risultato. Tu puoi andare da Roma a Milano prendendo l'autostrada, il treno, in aereo. Sempre là arrivi. È una filosofia che secondo me deriva un po' dagli allenatori giovani, che sono giochisti, mentre gli allenatori più esperti sono risutlatisti. Questa categoria, nella quale rientra anche Allegri, sono più pratici. La caratteristiche che ha contraddistinto il calcio italiano è comunque stata sempre la praticità delle squadre italiane e della Nazionale. Per dirti: Inzaghi fa due finali di Champions essendo pratico, risultatista. Guardiola ti vince la Champions da giochista. Non esiste una verità, ma il pensiero che tu hai da proporre alla squadra che fa la differenza".

Il Milan può ancora sperare nello scudetto?

"Secondo me ancora c'è tutto aperto. C'è una differenza tra Inter e Milan: l'Inter ha una rosa profonda e sembra che stia guidando il campionato in folle, ma tra un po' arrivano le partite toste di Champions, il Milan non le farà. In questo discorso ti metto anche il Napoli che farà una partita a settimana. Siamo ancora alla 24esima, ci sono tantissimi punti in palio. Se poi devo valutare l'Inter ti dico organico e marcia migliore degli altri, anche perché poche squadre hanno la loro capacità di mantenimento. Però c'è da dire che l'anno scorso la Champions ha portato via lo scudetto all'Inter, tra il pareggio di Parma e quello contro la Lazio, e il Napoli ne ha approfittato. Arrivi ad un momento che fai i conti con la condizione fisica, chi ti manca, l'Europa, per cui è ancora molto presto per dire. Milan e Napoli sono in agguato dell'Inter".

Il piazzamento Champions per il Milan a questo punto è blindato?

"Per me in questo momento Inter, Milan e Napoli vanno in Champions. Sarà la lotta sul quarto posto, però queste tre hanno qualcosa in più rispetto a Juventus e Roma".