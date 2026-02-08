esclusiva mn Oddo: "Percorso di alti e bassi, vedo una crescita nella mia squadra"

vedi letture

Massimo Oddo, allenatore di Milan Futuro è intervenuto così in esclusiva per MilanNews.it dopo la sconfitta odierna contro il Virtus Ciserano. Il tecnico rossonero non fa drammi, analizzando in maniera lucida il momento e percorso della squadra:

Sulla sconfitta contro Virtus Ciserano

"Sicuramente ci è mancata un po' di fortuna nei dettagli, poi abbiamo preso gol al primo tiro in porta, è un peccato. Io valuto la partita nel totale, che è stata positiva. Sicuramente dovremo crescere nell'agonismo che ci mettiamo in campo, ma abbiamo fatto un buon calcio oggi, a noi interessa quello. Non siamo qui a vincere il campionato..".

Un giovane pronto per la prima squadra?

"Tutti questi ragazzi sono potenzialmente bravi, però il talento va coltivato. A questa età non si può dire chi arriverà e chi no, devi dare dei consigli e aspettare che ognuno faccia il proprio percorso".

Sui nuovi arrivati Idrissi e Dalpiaz?

"Idrissi è arrivato ieri mattina e non mi sento ancora di valutarlo, anche di Dalpiaz ho visto due allenamenti. Sono qui e il nostro compito è di migliorarli e alzare il livello".

Sul rendimento della squadra

"E' un percorso fatto di alti e bassi, lo sappiamo ed è la normalità. Alleno un gruppo molto giovane, che deve abituarsi a sfidare avversari più preparati fisicamente, sono delle difficoltà che fanno parte di un momento di crescita. Al di là dei risultati, che sono relativi, la crescita dei ragazzi va avanti e andrà così fino alla fine del campionato".

In cosa la squadra dovrà prepararsi maggiormente?

"Al confronto col calcio degli adulti. Questo sport a livello giovanile o di Primavera è diverso da quello degli adulti, dei grandi diciamo. Non solo a livello di valori tecnici, ma anche per altri aspetti che con i ragazzi di pari età non riscontri. Ci sono tanti ostacoli diversi da considerare e da migliorare".