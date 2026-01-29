esclusiva mn Cattaneo: "Tutti meravigliati da Fullkrug, ma è normalità. Milan, scudetto ancora possibile: ecco cosa serve"

vedi letture

Marco Cattaneo, noto giornalista di Prime Video e celebre opinionista sportivo, è intervenuto così in esclusiva su MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il rendimento dei rossoneri di Allegri e quella speranza in campionato che va ben oltre la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Queste le sue considerazioni:

Sogno scudetto possibile?

"Dipende. Le grandi speranze del Milan dipendono soprattutto dal percorso dell'Inter in Europa, perchè sappiamo che i nerazzurri hanno qualcosa in più della squadra di Allegri, sotto tanti punti di vista. Manca però un girone di ritorno intero, e qui il Milan può stare in scia dell'Inter e magari cavalcare l'onda di entusiasmo e continuità..".

Focus mercato: come rinforzare bene questa squadra?

"Credo che questo Milan abbia delle grosse lacune nella rosa, delle mancanze. E' sicuramente una squadra costruita per giocare una sola competizione. Penso però che il lavoro di Igli Tare si vedrà la prossima estate, anche perchè spendere adesso solo per sperperare quasi a caso senza una base fissa non ha molto senso. Cosa manca? Un'alternativa a destra, un difensore centrale e un forte centravanti".

Pochi gol in attacco infatti...

"E' vero, anche se questo Füllkrug ci sembra fare delle cose incredibili, ma in realtà gioca semplicemente come un nove vero, è normalità, è abile a giocare sporco, di sponda, insomma tutto quello che mancava al Milan lì davanti. Poi, Leao non rende in quel tipo di posizione, e anche Pulisic sembra in calo. Tornando al tedesco, lo vedo più come un giocatore da ultima mezz'ora, non ancora pronto per essere titolare. Fa invece quasi impressione come Gimenez sia ormai fuori dai radar, lo vedo lontano dal Milan".

In squadra però tanti leader...

"Sì, infatti come rendimento ti dico che i due top al momento sono Maignan e Rabiot, oltre al solito Modric. Mike sta portando tanti punti al Milan, mi fa un po' ridere quando si parla di fortuna o solo episodi, il gioco del Milan è questo, la sua identità è questa, sacrificio. E' invece giusto e corretto fare una riflessione sulla tenuta difensiva dei rossoneri, forse Allegri dovrebbe migliorare alcuni meccanismi difensivi che non stanno funzionando al meglio, vedi il primo tempo di Roma..".