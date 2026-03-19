Stramaccioni tende la mano a Leao: "Dovrà dimostrare che non era indolenza ma rabbia"

vedi letture

L'ultima giornata di campionato ha disegnato un nuovo scenario nella classifica di Serie A Enilive, questa volta a discapito del Milan. I rossoneri potevano andare a -5 dall'Inter e aprire ufficialmente una corsa scudetto e invece hanno perso a Roma, allungando addirittura il distacco dai nerazzurri a -8 e venendo avvicinato da Napoli e Como, oltre che dalla Juventus, nella lotta per la qualificazione in Champions League. Oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex tecnico nerazzurro e commentatore televisivo Andrea Stramaccioni per un suo giudizio in merito.

Le parole di Stramaccioni sul Milan: "Rimonta? Può e deve crederci perché ha dimostrato negli scontri diretti che può giocarsela con chiunque. Il problema è quanto ha sprecato prima, la continuità di prestazione e il risolvere alcune criticità offensive: la posizione di Leao e il rendimento di Pulisic. Ora però Max ritrova Rabiot che è fondamentale. Mentre Leao dovrà dimostrare sul campo che quella dell'Olimpico è stata solo una "frustrazione d'amore" di un calciatore che ama il Milan ed era arrabbiatissimo per la scarsa prestazione. Non era indolenza ma rabbia. Ma deve dimostrarlo sul campo fin dal Toro"