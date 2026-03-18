Tiribocchi difende Leao: "Quello che è successo a Roma può succedere, anche perché Rafa viene sempre tolto"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast "Baila col Tir", l'ex attaccante Simone Tiribocchi ha analizzato uno degli episodi che hanno caratterizzato la sconfitta del Milan domenica a Roma contro la Lazio, ovvero la sfuriata di Rafael Leao al momento della sostituzione:

"Può succedere quello che è successo a Roma, Leao viene sempre tolto. In generale il comportamento di Leao è da condannare, ma ci sono dei momenti in cui devi farti un po'...magari avranno già parlato 10 volte nello spogliatoio, e lo avranno fatto, perché sennò Leao per due mesi non esce sempre così contento. Contro la Lazio c'era la possibilità di non toglierlo. Poi metterlo esterno, un altro modulo, un 4-2-4, perché io devo rischiare qualcosa, perché le armi le ho. Leao certe volte lo toglierei dopo 5 minuti, ma ci sono volte dove dici "Sto perdendo", per una volta lo lascio dentro, vediamo che succede".