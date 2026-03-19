Rampulla: "Se Leao fa così, gli altri pensano che anche loro possono fare altrettanto"

Rampulla: "Se Leao fa così, gli altri pensano che anche loro possono fare altrettanto"MilanNews.it
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Oggi alle 00:40News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Massimiliano Allegri dopo la pesante sconfitta di Roma contro la Lazio. 

Allegri l'ha delusa contro la Lazio?
"In campo vanno i giocatori. L'allenatore cosa può fare? Lui manda in campo i giocatori migliori e gli dirà non di non giocare o camminare. Se Leao fa così, gli altri pensano che anche loro possono fare altrettanto".