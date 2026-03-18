18 marzo 2023: ultima presenza e ultimo gol di Ibrahimovic con la maglia del Milan
Esattamente tre anni fa, il 18 marzo 2023, Zlatan Ibrahimovic ha giocato la sua ultima partita ufficiale con la maglia del Milan: era un match di campionato in casa dell'Udinese che vinse 3-1. L'ex attaccante svedese giocò titolare e venne sostituito al 76' da Divock Origi. In quella sfida Ibra ha anche segnato il suo ultimo gol in rossonero, trasformando un rigore nel recupero del primo tempo.
Questo il tabellino di Udinese-Milan:
UDINESE-MILAN 3-1
Marcatori: 9’ Pereyra, 45’+4 Ibrahimovic, 45’+6 Beto, 70’ Ehizibue.
UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (dal 88’ Ebosele), Samardzic (dal 74’ Lovric), Walace, Pereyra (dal 81’ Arslan), Udogie (dal 88’ Zeegelar); Beto, Success (dal 74’ Thauvin). A disp.: Padelli, Piana, Abankwah, Nestorovski, Pafundi. All. Sottil
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori (dal 76’ Calabria); Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Tourè; Diaz (dal 76’ De Ketelaere), Leao; Ibrahimovic (dal 76’ Origi). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Adli, Rebic, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Pobega, Krunic, Vranckx, Gabbia. All. Pioli
Arbitro: Doveri di Roma 1.
Note: Ammoniti: 27’ Perez, 61’ Kalulu, 69’ Walace, 90’ Ebosele, 90’+2 Tonali, 90’+2 Becao. Espulsi: 45’+2 Sottil. Recupero tempo: 2’ 1T, 7’ 2T.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan