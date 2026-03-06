esclusiva mn Kovacevic: "Milan, batti la concorrenza della Premier e prendi Vlahovic: un fenomeno. Con un pò di continuità è sul livello di Haaland e Kane"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato l'ex bomber serbo di Juve e Lazio Darko Kovacevic in esclusiva per MilanNews. Con la permanenza incerta sia di Füllkrug che di Nkunku oltre l'estate abbiamo chiesto un parere sul possibile approdo di Vlahovic in rossonero per raccoglierne l'eredità. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Se Dusan Vlahovic possa far bene al Milan:

“In questo momento Dusan è un giocatore della Juve e io non posso confermare o meno se il Milan sia interessato a lui. L’unica cosa che posso dire però è che Dusan è un grande centravanti. Il suo contratto con la Juventus sta per scadere e sicuramente ci saranno tante squadre interessate a lui. E poi...".

Ci dica.

"Lui conosce bene l’Italia, un paese dove ha fatto tanti gol. Prima con la Fiorentina e poi in maglia Juve. Senza dimenticare tutte le reti con la nazionale della Serbia. Ci conosciamo e posso solo dire che è un attaccante fenomenale. Poi a 26 anni, è nell'età migliore".

Sì ma cosa gli manca per fare il definitivo salto di qualità e per raggiungere il livello dei mostri Kane, Haaland e Mbappe?

“Questa è una buona domanda ma direi che gli manchi solo continuità. Poi la squadra intorno a lui deve giocar bene, dev'essere compatta ed è fondamentale che ci siano anche altri giocatori oltre a lui che fanno gol. Ma Dusan ha tutto e se aggiunge continuità al suo repertorio può raggiungere il livello di Haaland, Mbappe e Kane".

Lei passò dalla Juventus ad un allora diretta concorrente per lo Scudetto come la Lazio nel 2001. Al posto di Dusan farebbe lo ‘sgarbo’ passando al Milan o meglio la Premier League per non tradire i bianconeri?

“Questa sarebbe una domanda da fare a Dusan. Io sono convintissimo che lui possa giocare in Premier ma conoscendo bene l’Italia è possibile che voglia rimanere lì".