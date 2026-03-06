Leao, è il tuo derby: adesso il Milan ha bisogno del suo Re

Adesso non ci sono più alibi, né zone grigie. Il momento chiede personalità, strappi, leadership. E allora gli occhi si posano inevitabilmente su Rafael Leao. Mai come stavolta il portoghese deve prendersi sulle spalle il Milan, diventando il volto e il motore di una squadra che nel derby si gioca molto più di tre punti. In partite così non basta esserci: bisogna lasciare il segno. E per Leao può essere una sfida da "vita o morte", sportivamente parlando.

Il peso del campione nei momenti che contano

È vero, il portoghese continua a non essere al 100% e questo inevitabilmente condiziona giudizi, prestazioni e aspettative. Ma il derby non aspetta nessuno, non fa sconti, non concede rinvii. Proprio per questo il Milan ha bisogno del suo giocatore più talentuoso, di quello che con una giocata può cambiare inerzia, umore e destino della serata. Leao deve accettare il peso delle responsabilità e trasformarlo in energia, perché i grandi calciatori si riconoscono soprattutto quando il pallone scotta.

Un gol che manca da troppo tempo

C'è poi un dettaglio che pesa come un macigno: Rafael Leao manca all'appello nel tabellino di un derby addirittura da settembre 2022. Troppo tempo per uno con il suo talento, per uno che dovrebbe incidere anche e soprattutto in queste notti. Ecco perché questa può essere l'occasione giusta per tornare protagonista nel modo più rumoroso possibile: con un gol, con una giocata decisiva, con una prestazione da leader vero. Perché il derby è sempre il derby, e certi giocatori non possono limitarsi a partecipare. Devono dominare. Adesso tocca a lui.