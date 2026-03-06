Verso il derby con i (pochi) dilemmi di Allegri: le ultime di formazione

vedi letture

Ormai è tutto pronto per il derby di Milano. Un derby che il Milan giocherà su una duplice strada. La prima vale la partita in sé, la seconda è l'occasione per evitare che i nerazzurri chiudano il discorso campionato proprio nella partita più sentita della stagione. Ma quali saranno le possibili scelte di Massimiliano Allegri?

DIFEDA E CENTROCAMPO - Ne traccia un focus il Corriere dello Sport, che ricorda ancora una volta come la coperta in difesa sia corta. Matteo Gabbia è out, ieri era presente a Milanello per iniziare le terapie post operazione per risolvere un problema di ernia inguinale.

Davanti a Maignan, il trio difensivo sarà composto da Tomori, De Winter e Pavlovic.

Da capire poi la questione Davide Bartesaghi. In panchina, se l'esterno non dovesse essere nemmeno convocato, Allegri avrebbe a disposizione tra i difensori soltanto Odogu. Sul lato opposto di Estupinan ci sarà Saelemaekers, uno dei quattro diffidati rossoneri. Anche gli altri due saranno titolari: Fofana da mezzala destra, in vantaggio su Ricci, e Rabiot da mezzala sinistra. Completerà il centrocampo, ovviamente, Luka Modric, al suo secondo derby di Milano in carriera dopo quelli vissuti tra Londra e Madrid.



ATTACCO - In attacco, Allegri ha diverse possibilità di scelta, avendo a disposizione Leao, Pulisic, Fullkrug e Nkunku. In quattro per due maglie. La scelta dovrebbe ricadere sul portoghese e sullo statunitense, la stessa coppia titolare nel derby di andata e nelle ultime due sfide contro Parma e Cremonese.

Allegri non vuole dare punti di riferimento alla difesa avversaria, Leao dovrà svariare su tutto il fronte d'attacco mentre si spera che Capitan America possa riemergere dalle ceneri proprio nella gara più sentita della stagione. In caso di necessità, poi, il tecnico livornese potrà rinforzare l'attacco con gli ingressi di un attaccante d'area di rigore come Fullkrug o con un'altra seconda punta come Nkunku.