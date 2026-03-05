Estupinian, una partita per prenderti il Milan: sarà lui il titolare nel Derby

vedi letture

Come riportato questo pomeriggio dalla nostra redazione, Davide Bartesaghi domani proverà ad allenarsi in gruppo per sperare almeno di comparire tra la lista dei convocati per il Derby di domenica sera (LEGGI QUI). Quasi nulle le speranze di vederlo titolare sulla fascia sinistra, che sarà dunque una questione affidata a Pervis Estupinian. L'amore tra l'ecuadoriano e i rossoneri, per lo meno tra la critica e i tifosi, non sembra essere mai sbocciato, complici le prestazioni negative sul campo che con il tempo gli hanno fatto perdere la titolarità a discapito del giovane di Milan Futuro. A onor del vero c'è da dire che da un po' di tempo ormai, ogni qual volta è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente in maniera positiva e propositiva, senza rendere nota l'inevitabile insoddisfazione dopo la perdita della titolarità.

DALL'ARRIVO IN ESTATE ALL'INIZIO SCIOCCANTE - Pervis arriva a Milano il 23 luglio dal Brighton per una cifra che tra parte fissa e bonus si avvicina molto ai 20 milioni di euro. L'acquisto non ha convinto fin da subito, forse per il suo passato, forse soprattutto perchè raccoglieva un'eredità alla quale era impossibile essere all'altezza (non per suoi demeriti), ovvero quella di Theo Hernandez, ceduto giorni prima in Arabia Saudita. Nonostante questo, ottiene da subito la fiducia di mister Allegri che alla prima di campionato, il match perso in casa con la Cremonese, lo schiera titolare sulla sinistra. Nessuno si aspettava le sgaloppate di Theo e l'intesa eccellente con Rafa Leao, ma la prestazione dell'ecuadoriano è stata addirittura peggiore di quanto ci si potesse immaginare. Tanti errori tecnici e concettuali in fase difensiva che hanno portato Allegri a sostituirlo al 46' per far entrare un altro giovane di Milan Futuro, Alex Jimenez, venduto poi al Bournemouth. Le prestazioni non sono andate in crescendo e, con la stabilizzazione di Davide Bartesaghi in prima squadra, quest'ultimo ha di fatto scalzato il numero 2 nelle gerarchie di mister Allegri.

PERVIS, IL DERBY PER RIPRENDERTI TUTTO - Uscito dai radar di Mister Allegri, come quasi sempre capita nel gioco del calcio, arriva la grande opportunità per far ricredere tutti e domenica sera è proprio l'occasione perfetta per il suo riscatto. Il primo derby in assoluto giocato in rossonero, vista la panchina per 90 minuti dell'andata, per Estupinian, che avrà il duro compito di contenere le offensive nerazzurre sulla fascia sinistra. Che poi una cosa è da dire, Pervis è un giocatore molto esperto che di partite importanti e delicate in carriera ne ha giocate, anche più di una, e dunque senza dubbio saprà come scendere in campo e far ricredere chiunque gli abbia appicciato addosso l'etichetta di uno dei peggior terzini degli ultimi anni della storia rossonera.