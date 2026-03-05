Tuttosport in apertura: "Modric e Rabiot al Real con Max"
MilanNews.it
Non si placano le voci secondo cui Massimiliano Allegri sarebbe la prima scelta del Real Madrid per la prossima stagione. Ne parla questa mattina anche l'edizione odierna di Tuttosport, che a riguardo titola: "Modric e Rabiot al Real con Max".
Secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale, infatti, due delle condizioni del tecnico livornese per accettare le lusinghe di Florentino Perez sarebbero Luka Modric e Adrien Rabiot con sé in Spagna, il primo come collaboratore tecnico e il secondo come rinforzo a centrocampo.
Rassegna Stampa
I due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions di Franco Ordine
