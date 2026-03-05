Il CorSport in prima pagina: "Real Madrid, soluzione Allegri"

vedi letture

Continuano le voci su un possibile interesse, e sarebbe il terzo, del Real Madrid nei confronti di Massimiliano Allegri. Questa mattina, in prima pagina, ne parla anche il Corriere dello Sport, che titola a proposito del corteggiamento Blancos: "Real Madrid, soluzione Allegri".

Il tecnico rossonero è felice a Milano, ma Florentino Perez torna a corteggiarlo, con la panchina di Alvaro Arbeloa che non è al sicuro. Serve esperienza dopo questa parentesi e il flop Xabi Alonso, e il tecnico livornese è in cima alla lista dei desideri del club spagnolo.